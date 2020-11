Le secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), vient d’affirmer que Vital Kamerhe, est en prison par la seule volonté du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila.

Selon Augustin Kabuya, ils ont longtemps été accusés “faussement” d’avoir été derrière l’arrestation et la condamnation de leur allié; le président de l’Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe. Le tout puissant Kabuya estime qu’il est temps que toute la vérité soit dite.

« Si le président de l’UNC, Vital Kamerhe est aujourd’hui en prison, c’est l’œuvre du FCC. Il a été neutralisé par le FCC. C’est le premier-ministre et le ministre de la justice qui avait mis le point à l’ordre du jour; et c’est lui qui avait impliqué tout le monde pour que ce procès commence. Ça, l’opinion ne l’a jamais compris, et on nous accuse faussement », a-t-il déclaré sur les ondes de nos confrère de la radio Top Congo FM.

Cette sortie médiatique du secrétaire général de l’UDPS, vient-elle confirmer la théorie du complot politique qu’a toujours décrié le parti de Vital Kamerhe contre lui ? On sait voir comment le FCC et l’UDPS se rejettent des responsabilités les uns contre les autres.

Alors qu’il était accusé d’être derrière cette arrestation de Vital Kamerhe pour fragiliser Tshisekedi; le FCC a toujours nié et déclaré que cela ne concernait que l’UDPS.