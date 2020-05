Dossier 100 jours : par ici la liste des 9 superviseurs du programme d’urgence du chef de l’État

Le procès lié à la gestion des fonds alloués au programme d’urgence de 100 jours du chef de l’État Félix Tshisekedi a été ouvert lundi 11 mai dernier à la prison centrale de Makala.

Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l’État, Samih Jammal patron de Samibo SARL et Jeannot Muhima, chargé du service import-export de la présidence de la République, tous accusés, ont pris part à cette première audience.

Le détournement des deniers publics, la corruption et le blanchiment des capitaux sont parmi les infractions mises à charge de Vital Kamerhe et consorts.

Vital Kamerhe a lors de son interrogatoire, reconnu son implication dans la réalisation dudit programme mais en qualité de superviseur. Cependant, le dircab du chef de l’Etat a fait savoir au juge qu’il n’était pas le seul superviseur du programme des 100 jours. Le patron de l’UNC a précisé qu’il y avait au total 9 superviseurs.

Ci-dessous les noms de 9 superviseurs du programme d’urgence de 100 jours

Vital Kamerhe (Directeur de cabinet du chef de l’État) ; Désiré-Cashmir Kolongele Eberande (Directeur de cabinet adjoint du chef de l’État) ; Guylain Nyembo Mbwizya (Directeur de cabinet adjoint du chef de l’État chargé des questions économiques et de la reconstruction) ; Gety Ntiaka Mpanu-Mpanu (Directeur de cabinet adjoint du chef de l’État chargée des questions d’infrastructures, des ressources minières et hydrocarbures, de l’énergie et des technologiques de l’information et de la communication) ; Olivier Mondonge Bogado (Directeur de cabinet adjoint du chef de l’État chargé des questions sociales et environnementales) ; Henry Yav (ex-ministre des finances) ; Thomas Luhaka (Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire) ; Pierre Kangudia (Ancien ministre du budget et actuellement député national) ; Déogratias Mutombo (Gouverneur de la Banque Centrale du Congo).

Outre les 9 superviseurs, le directeur de cabinet du chef du chef de l’État a indiqué qu’il y avait une coordination dudit programme.

Pour rappel, le tout puissant Kamerhe et Jammal Samih sont prévenus distinctement de détournement de plus de 50 millions USD sortis du trésor public et remis à la société du Libanais, Samibo Sarl, pour l’achat et l’érection de 1.500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux pour 5 provinces de la République Démocratique du Congo.