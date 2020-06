Procès100 jours : les demandes de liberté provisoire pour Kamerhe et Jammal, la décision attendue ce samedi

Le prévenu Vital Kamerhe, et Samih Jammal, en détention à la prison de Makala, attendent toujours d’être fixés sur leurs demandes de mise en liberté provisoire.

Jeudi soir, la cause de l’affaire principale était renvoyée au 11 juin pour plaidoirie. Le tribunal a tenu, dans la soirée, une chambre du conseil sur les demandes de mise en liberté provisoire. L’affaire est prise en délibéré. La décision pourra intervenir dans les 48 heures. Les différentes parties ont quitté la prison centrale de Makala à minuit.

« Nous sommes aussi en matière des droits de l’homme. Je voudrais comprendre pourquoi les autres ont le droit de partir et de revenir et pas le prévenu qui a respecté la justice depuis Limete jusqu’ici. Et mon comportement en prison vous pouvez poser la question. Est-ce je suis déjà condamné d’avance? Ça inquiète », s’était plaint Vital Kamerhe à la barre jeudi 4 juin dernier.

Le directeur de cabinet du chef de l’Etat, estime qu’il n’y a pas de raison qu’il soit maintenu en détention.

« Quand on m’a envoyé en prison, c’était pour confrontation. Il n’y a eu que deux confrontations. Maintenant, on nous emmène des témoins qui sont préparés. On a l’impression qu’on est une victime expiatoire. Est-ce que je suis déjà condamné d’avance? », avait-il dit.