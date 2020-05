Dossier 100 jours : le bâtonnier interdit les avocats d’intervenir sur les médias sans son autorisation préalable

Interdiction pour les avocats du barreau près la cour de cassation Kinshasa/Gombe d’intervenir sur les médias nationaux et internationaux sans l’autorisation préalable du bâtonnier. La décision émane de la réunion extraordinaire du samedi 23 mai dernier.

Le conseil de l’ordre motive sa décision par le comportement des avocats qui se livrent en spectacles sur les médias, commentant sur les dossiers et procès en cours et à des interprétations parfois erronées de certaines dispositions légales et réglementaires.

Cette dérive oratoire est de nature à jeter le discrédit sur la profession de l’avocature et susceptible d’influencer négativement l’opinion publique, souligne le bâtonnier Jean-Claude Mbaki Siluzaku dans sa correspondance à l’attention des avocats.

Le contrevenant s’expose à des poursuites disciplinaires, ajoute-t-il.