Dossier 100 jours : « Il y a de gros mensonges dans le procès de Vital Kamerhe » (Me Gabin Lulendo)

Selon Me Gabin Lulendo, le procès de Vital Kamerhe « part de gros mensonges. On a commencé par dire qu’il a détourné 15 millions de dollars. On en parle plus. Ça aurait été une belle occasion, comme il est en prison, qu’on amène aussi le dossier de 15 millions pour lequel il avait été désigné voleur de la République », estime le porte-parole, l’Union pour la nation congolaise (UNC).

Invité chez nos confrères de la radio top_congo fm, Me Gabin Lulendo relève que « la clameur publique sur les saut-de-moutons. Vital Kamerhe aurait détourné l’argent et les travaux n’avancent pas. Dans la citation à prévenu, on en parle même pas ».

Des contrats avant sa venue à la présidence

Vital Kamerhe « est arrêté pour l’histoire des médicaments. Si vous lisez l’ordonnance du Tribunal, il y a deux gros mensonges ». Me Gabin Lulendo parle « premièrement du fait qu’il a été dit qu’on a déboursé 47 millions de dollars américains pour des maisons préfabriquées alors qu’à ce jour, le trésor public n’a pas déboursé plus de 3 millions. Et sur la commande de 3 mille maisons préfabriquées, quelques conteneurs sont déjà à Matadi ».

« Deuxièmement, on estime qu’il aurait donné un marché de 10 millions de dollars à une entreprise fictive qu’on appelle Trade Plus alors qu’on en parle pas dans la citation à prévenu ». poursuit-il.

Me Gabin Lulendo déplore le fait que son président « continue à être en prison en telle enseigne que toutes les tentatives consistant à lui obtenir une liberté provisoire se sont avérées infructueuses ».

S’agissant du contrat de Sammih Jammal, il date de 2018 et l’avenant est intervenu en 2019. L’acte de donation (de la parcelle à Soraya, sa belle-fille) date du 24 janvier 2019. En ce moment-là, Vital Kamerhe n’est même pas directeur de cabinet. C’est un acte qui est faux ».

