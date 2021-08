Divers sujets au menu des quotidiens marocains

La Fête de la Jeunesse, les manœuvres militaires et la participation du Maroc au 4ème Forum sino-arabe sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus vendredi.+Aujourd’hui le Maroc+ écrit que la Fête de la Jeunesse, qui coïncide cette année avec le 58ème anniversaire du Roi Mohammed VI, symbolise la « symbiose indéfectible entre la monarchie, le Roi, et le peuple et plus particulièrement la jeunesse ».

Plus qu’une occasion symbolique, la Fête de la Jeunesse est le meilleur moyen pour rappeler chaque année aux millions de talents marocains que le Maroc du futur leur appartient et qu’ils devront, de toutes les manières, comme les générations aînées, “apporter leur pierre à l’édifice avant de passer le flambeau aux cadets”.

Pour sa part +L’Opinion+ estime qu’il s’agit d’un événement qui met en lumière “l’engagement résolu” du Souverain à concrétiser le projet sociétal pour lequel il a jeté les bases depuis son accession au Trône.

Un projet qui incarne l’espoir et les aspirations de la jeunesse pour l’édification d’un Maroc moderne, assurant aux différentes franges du peuple, particulièrement les jeunes, les conditions d’une vie digne et prospère, ajoute le quotidien.

Pour assurer l’ancrage du Royaume dans la dynamique de développement, le prochain gouvernement devrait élaborer une vision pragmatique globale, à même de répondre aux attentes d’une jeunesse dont le capital confiance en l’avenir s’est dangereusement érodée durant la dernière décennie, recommande-t-il.

+Assahra Al Maghribia+ rapporte que les Forces Armées Royales (FAR), en partenariat avec le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), ont organisé, du 16 au 19 août, le symposium virtuel « Africa Endeavor 2021 », avec la participation d’une vingtaine de pays africains, en plus d’organisations africaines et internationales.

Africa Endeavor est le symposium annuel des dirigeants du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique, portant sur les communications et les possibilités d’améliorer la formation et le développement des capacités de communication des forces armées, ainsi que sur l’interopérabilité des opérations multinationales, rappelle le journal.

+Al Ittihad Al Ichtiraki+ fait savoir que le Maroc a pris part, jeudi, par vidéoconférence aux travaux du 4ème Forum de la coopération sino-arabe dans le domaine du transfert de technologie et de l’innovation.

Le Forum, organisé par le Centre sino-arabe de transfert de technologie, s’est tenu en marge de la cinquième édition du Salon de la Chine et des pays arabes, sur le thème « Approfondir la coopération économique et commerciale et la construction commune de la Ceinture et la Route ».