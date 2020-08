Divers sujets au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets dont le projet de perforation du barrage « Al Massira », la situation épidémiologique au Maroc, la production et la consommation de l’énergie électrique et le verdict du TAS concernant la finale de la Ligue des champions d’Afrique de 2019 entre le WAC et l’Espérance de Tunis.+Le Matin+ rapporte que la Banque Africaine de Développement (BAD) a qualifié de « véritable exploit » le projet de perforation du barrage « Al Massira », réalisé par l’institution financière africaine dans le cadre d’un programme de renforcement de l’accès à l’eau potable de la ville de Marrakech avec un financement de près 150 millions d’euros.

« C’est un véritable exploit que de percer un barrage alors qu’il donne toujours de l’eau (…) C’est une réussite pour la Banque et pour l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) », s’est réjoui le directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi dans un article publié sur le site de l’institution financière, cité par la publication.

Le modus operandi de l’opération, visant à acheminer l’eau vers des stations de traitement jusqu’à la ville de Marrakech et qui bénéficiera dans le cadre du programme financé par la BAD à quelque deux millions d’habitants, consiste à perforer pour installer une prise d’eau sur la paroi du barrage en activité.

+Al Massae+ se fait l’écho d’une déclaration du coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, qui a indiqué que durant ces deux derniers jours, l’indice de reproduction du virus « R0 » s’est chiffré à 0,98.

« Le R0 a affiché une baisse durant ces 4 derniers jours alors qu’il était égal à 1 en début de semaine, ce qui signifie que la courbe épidémiologique commence à changer et que nous allons dépasser le pic épidémiologique », a-t-il expliqué, appelant à respecter davantage les mesures de prévention sanitaires pour juguler la propagation du coronavirus.

+Al Bayane+ fait savoir que la production et la consommation de l’énergie électrique ont baissé de 2,2%, chacune, au cours du mois de juin dernier.

« Après deux mois consécutifs de recul à deux chiffres (avril et mai 2020, période de plein confinement) des principaux indicateurs du secteur de l’énergie électrique, cette tendance s’est atténuée significativement en juin qui a connu les premières mesures de déconfinement progressif décrétées dans le pays », a souligné la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances. Compte tenu de cette évolution, la production de l’énergie électrique a baissé de 11,7% au deuxième trimestre 2020 et sa consommation de 12,3%, après -3% et +2,9% respectivement au T1, fait savoir la même source.

Au registre sportif, +Al Akhbar+ croit savoir que bientôt la fin d’un feuilleton qui a tenu en haleine aussi bien le Maroc que la Tunisie. Le Tribunal arbitral du sport s’apprête en effet à rendre son verdict définitif au sujet de la finale retour de la Ligue des champions 2019 entre l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca.

Cette finale avait été interrompu en seconde période après des protestations du WAC qui réclamait l’utilisation de la VAR après un but d’El Karti annulé par l’arbitre, mais pourtant parfaitement valable, rapporte le quotidien.

Selon une source au sein du Wydad de Casablanca, le TAS devra rendre son verdit au plus tard en septembre, fait savoir le quotidien. En attendant, la même source a affirmé à nos confrères que le TAS a infligé une amende de 8,29 millions de dirhams au Wydad de Casablanca au sujet du litige qui l’opposait à son ancien attaquant libérien, William Jebor. Ce dernier réclamait une partie de son salaire qu’il n’avait pas reçu.

Le Tribunal arbitral du sport a ainsi donné au Wydad une durée de quarante-cinq jours pour s’acquitter de l’amende, précise le journal. Dans le cas où les dirigeants du WAC s’obstinent à régler la somme demandée, la FIFA infligera une lourde sanction au WAC. Le club casablancais sera ainsi privé de transfert pour une période de douze mois.