Dissolution de l’Assemblée nationale : Jeannine Mabunda recadre Félix Tshisekedi

Depuis Londres ou il séjourne, le chef de l’État Félix Tshisekedi a menacé de dissolution de l’Assemblée nationale, cette menace du président de la République, n’arrête pas de soulever les vagues.

La dernière réaction en date est celle de la présidente de l’Assemblée nationale, Jeannine Mabunda cadre de la formation politique de Joseph Kabila.

Lors de la cérémonie d’échange des vœux avec la presse, Jeannine Mabunda a rappelé l’article 148 de la constitution qui stipule que la dissolution de l’Assemblée nationale ne peut intervenir qu’en cas de crise persistante et après consultation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du parlement.

Pour la présidente de la chambre basse du parlement, il n’y a aucune crise persistante qui pourra justifier la dissolution du parlement, plus d’une urgence dans le pays requiert l’attention du gouvernement.

« Pour l’heure, discuter des articles de la constitution est débat indécent par rapport à la douleur sociale Il nous faut mettre de côté les querelles stériles et répondre aux besoins de la population dont le quotidien est rendu de plus en plus difficile » a dit Mabunda.

Se référant à l’article 165 de la même constitution, la très honorable Mabunda a fait remarquer que la dissolution du parlement en violation de la disposition susmentionnée peut être considérée comme de la haute trahison. À t-il conclut.