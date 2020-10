Joseph Kabila et sa famille politique le Front Commun pour le Congo (FCC), ne veut pas se prononcer hâtivement. Dans un message laconique sur Twitter, il promet de donner sa position officielle incessamment.

« Le FCC s’abstient de tout commentaire sur le message du Chef de l’Etat fait à la Nation ce jour. La famille politique de Joseph Kabila fera connaître sa position officielle incessamment après en avoir recueilli les détails », dit la plateforme pilotée par Joseph Kabila.

Pour sa part, Me Ferdinand Kambere, Avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, considère que « le discours du président de la République est décevant et pas conciliant ». « Nous nous attendions qu’il rassure tout le monde qu’il allait surseoir la prestation de serment des juges constitutionnels », a t-il dit sur les ondes de nos confères de la radio Top Congo Fm.