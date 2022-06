Diplomatie : le Roi Philippe de Belgique est attendu à Kinshasa ce mardi

Très peu d’enthousiasme dans les rues de la capitale congolaise. Pourtant, les autorités ont mis les petits plats dans les grands avec notamment le déploiement des panneaux géants et la mobilisation tous azimuts des partis politiques de l’Union-Sacrée. Les kinois, eux, sont partagés. Beaucoup ne se font guère d’illusion.

Le Roi Philippe et son épouse la Reine Mathilde à Kinshasa, une visite de réparation? « Je n’attends rien de cette visite. Je connais les belges. Ils n’ont fait qu’exploiter ce pays. Ils nous ont pillés. C’est une visite politique, rien de plus », affirme une étudiante en économie de l’Université de Kinshasa.

D’autres attendent un peu plus du couple royal notamment dans la reconnaissance et des excuses publiques pour le lourd passé colonial. Il y a déjà les « profonds regrets » exprimés par le Fils aîné du roi Albert II et de la reine Paola le 30 juin 2020. Visiblement, ce geste n’est pas suffisant.

