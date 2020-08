Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste en République Démocratique du Congo, a été reçu mardi 25 août par le président de la République Félix Tshisekedi.

Selon le cabinet du Chef de l’Etat, l’échange a tourné sur des questions sécuritaires et en lien avec le développement dans la région des grands lacs africains. Il a été notamment question des opérations dites de grande envergure lancée depuis octobre 2019 dans l’Est de la RDC. La lutte contre les groupes armés dont certains sont d’origine rwandaise.

Le diplomate rwandais s’est félicité de bons rapports qu’entretiennent les deux pays et a souligné, devant la presse, les échanges commerciaux qui se déroulent entre la RDC et le Rwanda.

C’était un honneur et un privilège d’échanger avec S.E Felix Tshisekedi , Pdt de la RDC sur les très bonnes avancées de coopération entre la RDC et le Rwanda et sur la vision en matières régionales de paix et développement. Mes respects réitérés Mr le Président.