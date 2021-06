Le chef de l’Etat Félix Tshisekedi a reçu samedi 26 juin à Goma, son homologue rwandais, Paul Kagame. Les deux hommes ont signé des accords bilatéraux. Devant la presse à l’hôtel serena.

A en croire le président Félix Tshisekedi, la République Démocratique du Congo et le Rwanda ont signé trois accords portant sur la protection des investissements, la convention sur l’évasion fiscale à l’issue de leur tête-à-tête. Et le troisième est un protocole d’accord sur l’exploitation de l’or. Il été signé entre la société SAKIMA et la société rwandaise de droit privé DITHER LTD.

« Le premier accord gouvernemental porte sur la promotion et la protection des investissements. Il a été signé par les ministres de Commerce extérieur des deux pays. Le deuxième accord est une convention entre les deux pays en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé par les ministres des Finances du Rwanda et de la RDC. Le dernier contrat est un protocole d’accord de coopération entre la société aurifère du Kivu-Maniema ( SAKIMA SA) et DITHER LTD signé par les directeurs généraux des deux entreprises », a détaillé la presse présidentielle via un communiqué qui est atterrie à notre rédaction.

#RDC 26.06.2021|#Goma

Fin de la rencontre bilatérale #RDCRWANDA à Goma.

Les deux Présidents ont pris part à une conférence de presse.

Voici le communiqué final de cette rencontre de haut niveau.

Après la signature de ces accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda, le chef de l’État Félix Tshisekedi se dit particulièrement heureux du nouveau pont relationnel qui s’établit avec le Rwanda.

Selon lui, il est temps pour les deux pays développent des relations amicales après plusieurs années de discorde. « J’ai toujours dit depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo que nous avons perdu tant d’années à vivre en chiens de faïence, à vivre sous tension, en situation de guerre permanente, à partager la haine. Maintenant ça suffit, il est temps d’expérimenter l’autre côté le partage de la paix, de l’amour et j’ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Moi je suis très heureux parce que ça va vraiment dans le cadre de ce que j’ai toujours voulu développer », a indiqué Félix Tshisekedi.