Diplomatie : 141 congolais graciés à Kampala par Museveni seront rapatriés ce mercredi 10 juin en RDC

Ils sont au total 141 ressortissants congolais condamnés et détenus dans les prisons en Ouganda, pour différentes infractions. Ces congolais ont été libérés à la suite de la mesure de grâce signée par le président ougandais,Yoweri Museveni.

Selon une source proche de l’Ambassade de la RDC en Ouganda, ils seront rapatriés au pays du 9 au 10 juin 2020 aux postes frontières de Busanza, Bunagana et Mpondwe pour la province du Nord-Kivu et de Goli, Wanseko et Ntoroko pour la province de l’Ituri.

Rappelons que cette mesure de grâce présidentielle, entre dans le cadre du suivi des décisions et des recommandations lors de la visite du président de la République, Félix Tshisekedi en Ouganda, en novembre 2019.