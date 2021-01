Félicien Kuluta, nouveau Directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa ( DGRK), a officiellement pris les commandes de cette régie financière.

C’était à la faveur d’une cérémonie de remise et reprise organisée lundi 11 janvier au siège de la DGRK avec son prédécesseur, Joseph Isangamela Botuli, qui assumait l’intérim du Dg depuis juillet 2020.

Cette cérémonie de remise et reprise s’est déroulée en présence du secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa, Andre Ngasaki, de l’inspecteur provincial des services ainsi que du directeur du cabinet du ministre provincial des finances et économies de Kinshasa.

Dans son mot de circonstance, le nouveau patron de la DGRK a remercié d’abord le gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila, pour la confiance lui accordée en lui donnant la responsabilité de mobiliser les recettes de la capitale.

Cursus académique

Félicien kuluta Ntula est doctorant en fiscalité et douane de l’Université de LIÈGE, détenteur de master en gestion et droit de l’entreprise de l’université de Liège, diplômé d’études supérieures en Droit Économique et Social (Finances publiques et Fiscalité) de l’université de Kinshasa, le DG Kuluta est également licencié en Droit Économique et Social de l’université de kinshasa. Il est actuellement Enseignant à l’Institut Supérieur de Commerce (ISC) de Kinshasa.