Le professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l’Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé), de Martin Fayulu, est revenu sur le drame qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes au marché Matadi-Kibala à Kinshasa.

Le proche collaborateur de Martin Fayulu s’est indigné du silence du gouvernement en place qui n’a pas décrété de journée de deuil en dépit des évènements qui ont frappé le pays.

« Nos mamans qui se sont réveillées pour aller vendre, le câble du courant s’est coupé et a tué 26 personnes », s’est indigné Devos Kitoko, avant de poursuivre : « Nous avons perdu en un mois plus de 100 personnes, même pas un seul jour de deuil national ? », s’est-il interrogé puis de faire observer une minute de silence en mémoire des victimes.

« Nous sommes dans la tristesse parce qu’en Ituri, dans le territoire de Djugu, nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans et enfants, qui sont dans le camp de déplacés, ont été attaqués par les rebelles CODECO en plein état de siège. Ils ont tué 62 personnes, et pendant que 62 personnes sont mortes les ministres de Tshilombo sont partis à Goma pour danser dans un concert », a-t-il fustigé.

Pour rappel, 25 personnes ont perdu la vie suite à la coupure d’un câble de la SNEL, société nationale d’électricité, après une foudre en plein marché Matadi Kibala et 62 autres personnes tuées à l’Est du pays par les Rebelles de CODECO.