Développement urbain et économie au menu des quotidiens marocains

Publié le 06.02.2020 à 12h18 par APA











Les quotidiens marocains parus ce jeudi s'intéressent notamment au Programme de développement urbain d'Agadir et à l'action de la Commission spéciale du nouveau modèle de développement.Abordant le Programme de développement urbain de la ville d'Agadir (2020-2024), +Aujourd'hui Le Maroc+ estime que ce programme constitue un plan très prometteur qui va sans nul doute avoir un impact sur la suite. La ville est appelée à jouer un rôle important dans le développement régional et territorial du pays dans l'avenir, poursuit la publication, faisant savoir que la population aura rendez-vous dès les prochaines années avec plusieurs nouveautés qui feront de la ville un véritable havre de paix à la fois pour les habitants et les visiteurs occasionnels. Revenant sur la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CMSD), +l'Économiste+ écrit que le projet passionne une partie de l'opinion publique, simplement parce qu'on a l'impression qu'un dialogue s'est installé. Même processus pour les financements de TPME, fait remarquer le quotidien, expliquant qu'au départ, chacun a travaillé avec dévouement et sens de l'intérêt général. Cependant, il ne suffit pas d'avoir sauté par-dessus les barrières réglementaires, prévient-il, indiquant qu' « un esprit dégourdi ne s'est pas contenté de souhaiter la communication. Il a fait une longue, longue liste de responsables dont le devoir est de répondre aux questions ». De son côté, +L'Opinion+ note qu'en décembre, le lancement de la la Commission spéciale du nouveau modèle de développement (CSMD) avait été accueilli par ce « scepticisme quasi-congénital » qui caractérise les Marocains, faisant remarquer qu'aujourd'hui, on assiste à un scénario différent.

Au lieu de se morfondre dans l’expectative et l’attentisme, le Maroc semble plutôt engagé dans une sorte de frénésie, souligne le jorunal, expliquant que le rythme des lancements de chantiers s’est littéralement emballé. En témoigne l’enchaînement impressionnant enregistré durant les derniers jours où nous avons assisté à la mise en route de trois grands chantiers : le programme national d’eau potable, celui du financement et d’appui aux TPME et celui du développement urbain de la ville d’Agadir.