Deuil mouvementé et campagne électorale en couverture des journaux camerounais

Si la campagne électorale pour les législatives et municipales du 9 février continue de passionner, le raid de la police et de la gendarmerie contre un pacifique cortège funèbre d’enseignants indigne, lui aussi, les journaux camerounais parus lundi.Dérogeant à la fièvre pré-électorale, le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune affiche en grande manchette le message de condoléances du président Paul Biya à la famille de Boris Kevin Njomi Tchakounté, jeune enseignant assassiné le 14 janvier par un jeune élève dans un lycée de la capitale, Yaoundé. Le chef de l’État réconcilie les Camerounais à travers son message de condoléances, note The Horizon, rappelant la grande tension ayant suivi cet acte odieux exacerbée par une posture ambiguë de la patronne des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga.

Ce qu’on n’oubliera pas, répond en écho Le Jour, c’est cette répression exercée jeudi dernier sur la caravane funèbre des enseignants en toge qui voulaient juste rendre un dernier hommage à leur jeune collègue. On a tiré sur la dignité des dispensateurs du savoir, soupire le président du Collectif des enseignants indignés du Cameroun, Jacques Bessala Ngono.

Le même s’exprime chez Mutations, déclarant que les événements du 30 janvier «sont tristes et resteront gravés dans la mémoire collective de la grande famille éducative au Cameroun». Cette violence des forces de maintien de l’ordre sur des marcheurs à mains nues est intolérable, acquiesce L’Essentiel.

Le même bihebdomadaire plonge aussitôt dans ce qu’il qualifie de chaudron de la campagne pour le double scrutin à venir. Dans son panorama, des opérations sous haute sécurité en régions anglophones, l’opposition plus que jamais déterminée à casser l’hégémonie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir).

La campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite, annoncent en chœur Cameroon Tribune et l’hebdomadaire The Star, la dernière publication citée, mais aussi The Post, mentionnant toutefois des attaques armées essuyées par des équipes de propagande dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Le pays étouffe et grelotte sous la fièvre électorale, soupire Eden. Dans ces régions anglophones, en proie à la crise sécessionniste, les campagnes, renchérit The Sun, s’intensifient face à la montée de la violence, chaque acteur tentant d’exorciser les démons de la division. Témoin de ce sursaut contre la partition du pays, The Median a suivi les pas de quelques candidats et élites qui, bravant les menaces séparatistes, parcourent la zone et appellent les populations à vaincre la peur.

