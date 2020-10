Le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA) demande au Gouvernement de diligenter des enquêtes sérieuses; sur la gestion et l’affectation des fonds alloués pour la lutte contre la Covid-19 en République Démocratique du Congo.

Selon la Lucha, ces enquêtes permettront d’établir les responsabilités éventuelles à tous les niveaux; en ce qui concerne le détournement présumé des fonds qui ont été alloués au Ministère de la santé et aux équipes de riposte.

D’après le rapport d’une enquête réalisée en juin dernier sur la Covid-19; la Lucha indique qu’à la suite de ce suivi citoyen de la politique de riposte contre la pandémie; elle reste préoccupée par le niveau de méconnaissance de la population sur les risques réels liés à ladite pandémie; la méfiance face à l’efficacité des dirigeants à œuvrer durablement et dans la transparence pour la vaincre; ainsi que l’obstruction à l’information observée de la part des différents acteurs et responsables sanitaires; impliquées dans la mise en œuvre de la riposte aux niveaux provincial et national.

Le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA), demande aux autorités d’assurer l’intégration effective de la riposte dans le système de santé existant; afin de pérenniser les acquis matériels et techniques de la lutte contre la covid-19.