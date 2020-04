Des producteurs ivoiriens de cajou appellent à la mise en place d’une organisation interprofessionnelle

Des acteurs de la filière cajou en Côte d’Ivoire, réunis au sein du Groupement d’intérêt économique des producteurs de cajou (GIE-PROCACI), appellent à un audit de la filière et la mise en place d’Organisation interprofessionnelle agricole (OIA).Dans une note adressée au ministre de l’Agriculture et du développement durable, le GIE-PROCACI demande un « audit » de la filière pour les campagnes 2018, 2019 et 2020 ; et l’achèvement des structures de la réforme de la filière devant aboutir à la mise en place d’Organisation interprofessionnelle agricole (OIA) de la filière cajou.

Le GIE-PROCACI qui crie son « mécontentement », appelle à la prise en compte des producteurs dans toutes les décisions concernant la filière notamment la commercialisation.

Le groupement rappelle par ailleurs que les conclusions de l’atelier de Grand-Bassam des 29, 30 et 31 octobre 2018 avaient prévu et rassuré la mise en place, pour décembre 2019, de l’Organisation interprofessionnelle agricole.

Pour la campagne 2020, le GIE-PROCACI note que le gouvernement a fixé le prix garanti du Kg de cajou à 400 Fcfa, cependant «le produit se brade entre 200 et 100 Fcfa».

En outre, «depuis 2019, avec l’appui du Conseil du Coton-anacarde des fonds sont octroyés aux exportateurs réunis en GIE-GEPPA et reconduits en 2020, sans que les autres acteurs ne soient pris en compte », déplorent les producteurs.

Par ailleurs, en 2019, l’Etat de Côte d’Ivoire a fixé le prix bord champ à 375 Fcfa le Kg et « le produit a été encore bradé entre 200 et 100 Fcfa», de même qu’ en 2018 où le prix garanti fixé à 350 Fcfa, a été bradé entre 200 et 100 Fcfa, fait observer le GIE-PROCACI.

