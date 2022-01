Des Lions demi-finalistes en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA titrent principalement sur la qualification de l’équipe nationale en demi-finale de la CAN 2021 après sa victoire (3-1) hier sur la Guinée Equatoriale.« Les Lions dans le carré d’as », titre Sud Quotidien sur la victoire du Sénégal sur la Guinée équatoriale en quart de finale de la CAN 2021. Pour le sélectionneur Aliou Cissé, « on ne doit pas s’enflammer ».

Malgré tout, L’AS a suivi « des Lions conquérants » hier. Stades note que « le Nzalang (a été) foudroyé », permettant aux Lions de poursuivre « leur rêve ». Si le journal salue le « coaching gagnant d’Aliou Cissé », ce dernier indique que « le Sénégal est en train de monter en puissance ».

Le Soleil magnifie également le « coaching gagnant » du technicien sénégalais, avec les entrées de Cheikhou Kouyaté et Ismaila Sarr qui ont marqué les deuxième et troisième buts du Sénégal.

L’Observateur s’enflamme aussi sur le poker gagnant d’Aliou : « Cissé comme ça, on gagne la CAN ». Le journal souligne que les Lions ont allié « maturité tactique, force de caractère et équilibre ».

Ils devront confirmer cette performance contre les Etalons du Burkina Faso qu’ils affronteront mercredi prochain en demi-finale, souligne Le Soleil.

En politique, EnQuête s’intéresse au « déclin des partis traditionnels » tombés dans « le piège des coalitions ». Le journal note que l’AFP, le PS, la LD et le PDS « continuent de perdre du terrain ».

Sur la gestion des conseils municipaux, Walf Quotidien indique qu’elle constitue « l’autre combat de Yewwi » Askan Wi, la coalition de l’opposition qui a remporté d’importantes localités du pays lors des dernières élections municipales. « Les maires de l’opposition risquent un blocage », selon Ibou Sané, enseignant en sociologie politique.

Le Quotidien revient sur l’accrochage entre l’armée et les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) et note que « Les Jambaars (ont été pris) dans un guet-apens ». Donnant « la liste des blessés et des disparus », le journal indique que c’est « une opération rebelle bien planifiée ».