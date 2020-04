Des lave-mains automatiques solaires de l’INPP présentés à la ministre d’Etat à l’Emploi

Des lave-mains automatiques solaires inventés par l’Institut national de préparation professionnelle(INPP), pour la lutte contre la propagation du COVID-19 en RDC, ont été présentés à la ministre d’Etat à l’Emploi, travail et prévoyance sociale, Néné Nkulu qui effectuait mardi une visite de ces appareils à la direction provinciale de cet établissement public dans la commune de Limete. Reçue par l’administrateur directeur général de l’INPP Maurice Tshikuya Kayembe,

la ministre a salué l’esprit de créativité de cet institut à travers l’invention des lave-mains répondant aux normes internationales en la matière, et dont la République, confrontée actuellement à la pandémie du Coronavirus, a énormément besoin.

« Je me porte garante de transmettre au Chef de l’Etat et au gouvernement l’innovation de l’INPP pour une multiplication de ces appareils en faveur de populations congolaises », a dit le ministre d’Etat qui a inscrit cette visite dans le cadre de la journée internationale de la Santé au travail. A cette occasion, Mme Nkulu a visité également un échantillon des masques fabriqués par la filière de Coupe et couture de l’INPP pour lutter contre le COVID-19.

De son côté, l’ADG de l’INPP s’est dit satisfait par la visite de la ministre de tutelle qui a vu de visu l’apport de l’institut dans la lutte contre cette pandémie en RDC. La visite, selon le dirigeant de l’INPP, a redonné un espoir à l’institut qui attend du gouvernement un accompagnement dans l’objectif de mettre à la disposition de populations ces appareils à la dimension de l’ampleur de la pandémie.

« C’est pendant des situations difficiles que l’ingéniosité se créer », a soutenu M. Tshikuya. Il a rappelé par ailleurs que l’INPP est intervenu à la réparation des respirateurs dans les hôpitaux accueillant actuellement les malades de COVID-19 à Kinshasa et à Bukavu, mettant, par ce fait, gratuitement à la disposition des organisations œuvrant contre le COVID-19 en RDC,

les compétences de l’institut. Dotés d’un dispositif de prise de température et d’un séchage de mains, les lave-mains « Maboko Peto » offrent la possibilité d’un usage à distance, sans rien toucher, épargnant ainsi l’utilisateur de toute possibilité de contagion. Etablissement public de la RDC, l’INPP est spécialisé dans le développement des compétences de la population active et de renforcement des capacités s de personnes à l’emploi.

Source: ACP