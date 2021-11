Le leader de Nouvel Élan, Adolphe Muzito a, à travers une déclaration faite dimanche 28 novembre, remis sur la place publique les réflexions relatives à l’illégitimité du Chef de l’État Félix Tshisekedi, et de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Pour Adolphe Muzito, la lutte du peuple pour sa souveraineté ne prendra fin que quand celui-ci aura à la tête du pays, des dirigeants choisis par lui, d’une manière transparente, libre et démocratique, dans la paix et la cohésion nationale.

Le président de de Nouvel Élan, encourage ainsi le peuple à poursuivre ses manifestations sur terrain en dépit d’une entente éventuelle entre le Gouvernement et la hiérarchie de l’Église.

« Une entente éventuelle entre le Gouvernement et la hiérarchie de l’Église sur quelques désidératas exprimés par cette dernière, laisserait encore entier le problème lié à la souveraineté du Peuple (de ses fidèles et laïcs), à son devenir et à son destin », a souligné Adolphe Muzito.

Et de renchérir : « Cette entente ne suffit pas pour amener le peuple à abandonner sa lutte, caractérisée par une CENI non politisée ».

Pour rappel, la déclaration d’Adolphe Muzito, fait suite aux convergences de vues entre la CENCO et le Gouvernement. D’après les Pères de l’Église, il est temps de tourner la page aux querelles. Au même moment, les Laïcs projettent une nouvelle marche dans les tout prochains jours.