Le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege considère le déploiement du contingent burundais en République Démocratique du Congo, comme une humiliation de plus pour le pays.

A travers son compte Twitter le mardi 16 août, il dénonce l’externalisation de la sécurité du pays par d’autres États. « Le déploiement du contingent burundais de EAC démontre l’échec de la diplomatie. Une humiliation de plus pour notre nation. Mettons fin à l’externalisation de la sécurité par des États déstabilisateurs et œuvrons à la réforme de notre armée par la rendre professionnelle et opérationnelle », écrit-il.

Pour rappel, c’est depuis le lundi 15 août 2022 que l’armée congolaise a annoncé l’entrée officielle d’un contingent burundais sur le sol congolais, dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola Sud, au Sud-Kivu Sud-Kivu.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de la mutualisation des efforts prônée par les chefs d’État de la communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (EAC).