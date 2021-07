Le congolais Jean-Florent Ibenge n’est plus l’entraîneur de l’Association Sportive V.Club de Kinshasa. La nouvelle de son départ a été annoncée par la présidente de ladite équipe, Me Bestine Kazadi, mercredi 30 juin via son compte Twitter.

Il sied de noter que, le divorce est consommé entre Jean-Florent Ibenge et le vert noir de la capitale congolaise. Ce, au surlendemain du match entre les Dauphins Noirs de Kinshasa et les Kamikazes de Lubumbashi sport, soldé sur le score de 0-0. Que la nouvelle du départ du technicien principal de Vita Club.

« Chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach, Jean-Florent Ibenge. Au nom de V.Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès», a tweeté Me Bestine Kazadi président de V.Club.

Chers supporters, je vous annonce le départ de notre Coach Jean-Florent #Ibenge. Au nom de #l'AS https://t.co/orikH8Jy8N, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès. @TopCongo @RFIAfrique @radiookapi — Bestine Kazadi (@BestineKazadi) June 30, 2021

Florent Ibenge le parcours d’un combattant

Pour l’histoire, celui que les moscovites appels, « Ibenge Coaché » entre dans les cœurs des V.Clubiens. Il a remporté la Ligue nationale de football (Linafoot) en 2015 devant Mazembe qui faisait la marche seule depuis 2009 et la super Coupe du Congo la même année.

Jean-Florent Ibange va maintenir une dynamique continentale pour V.Club, qui va redorer son blason terni il y a belle lurette. La concurrence est alors commence à être disputée. Le clasico, V.Club-Mazembe est compté sur la liste des performants du continent. Toutefois, Mazembe reprend son flambeau jusqu’à ce qu’Ibenge lui rafle le sacre en 2018.

Signalons que, cette même année a failli être plus que parfaite n’eût été le titre, cette fois ci, perdu en Coupe de la confédération devant le Raja de Casablanca.

En peu de mots, le passage de Jean-Florent Ibenge Ikwange chez les moscovites est résumé en deux trophées de la Linafoot et deux médailles d’argent: en 2014/C1, 2018/C2.

Me Bestine Kazadi a via son compte twitter, dénoncé l’injustice de FECOFA, qui a retiré arbitrairement le 9 points au au vert et noir de la capitale alors que son club est champion sur le terrain.