Démocratie : « la RDC se porte mal qu’hier » (Félix Kabange Numbi)

A en croire le député national Félix Numbi, le président Félix Tshisekedi est en difficulté en ce moment, sa gestion de la res publica est critiquée par plus d’une personne.

L’ancien ministre congolais de la santé publique Félix Numbi, estime que, sur le plan de la démocratie et du développement, la séparation des pouvoirs, la RDC se porte mal qu’hier et plus mal qu’avant hier.

Pour le député nationale Félix Numbi proche collaborateur de l’ancien président de la République Joseph Kabila, Il est encore temps pour se ressaisir et travailler pour répondre aux attentes des concitoyens. Sinon, conseille-t-il, « nous irons droit dans un mur ».

Rappelons tout de même que, le président, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019, à l’issue d’un scrutin très contesté par la coalition Lamuka. Deux après, il a mis fin à la coalition avec le Front commun pour le Congo de son prédécesseur Joseph Kabila.