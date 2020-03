Démarrage à grande échelle du projet de l’éducation numérique ivoirien

Le ministère ivoirien de l’Education nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et ses partenaires dont le géant chinois des technologies «Huawei », ont annoncé lundi à Abidjan, le démarrage à grande échelle du projet «Education numérique», visant à rendre le système éducatif ivoirien numérique.« C’est un vaste projet de numérisation de notre système éducatif que nous avons entrepris avec la société Huawei. Nous avons bénéficié d’un financement chinois qui nous permet de réaliser ce projet. Concrètement, nous allons mettre en place un réseau dédié de transmission de données au sein du ministère de l’éducation nationale. Deuxièmement, mettre en place un centre de données qui va servir tout le ministère de l’Education nationale», a expliqué Aboubacar Coulibaly, le directeur des technologies et des systèmes d’information du ministère de l’Education nationale au terme d’une rencontre dite de «Point d’étape» avec son partenaire chinois.

Par ailleurs, il a ajouté que ce projet mettra en place une infrastructure de communication unifiée qui va permettre aux agents et à toutes les structures du ministère de l’Education nationale de communiquer gratuitement et de communiquer mieux.

Le ministère de l’education nationale s’est donné comme défi d’être l’administration la plus numérique de Côte d’Ivoire, a rappelé M. Coulibaly affirmant que « bientôt vous allez avoir une école qui est plus moderne et qui répond mieux aux attentes des apprenants».

De son côté Su Chang, la chef de ce projet à la société Huawei qui offre son expertise technique, a relevé les composantes de ce programme. Il s’agit notamment de la création d’un réseau d’interconnexion entre directions et établissements, la création d’une plateforme e-Learning, d’un data center, d’un office communication entre directions et établissements avec des salles d’ordinateurs.

Selon Mme Su, ce projet vise entre autres, à améliorer le niveau d’infrastructures pédagogiques de l’école, résoudre le problème des ressources éducatives déséquilibrées, implémenter l’interconnexion entre les campus et les unités éducatives pour assurer la couverture du réseau et construire un centre de cloud éducatif et une gestion centralisée pour améliorer la stabilité de la plateforme de formation afin de réduire les coûts d’exploitation.