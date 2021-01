Patrick Djanga, Président intérimaire de l’AFDC-A/de Nene Nkulu a été arrêté ce lundi 25 janvier à son domicile et acheminé immédiatement à la prison centrale de Makala.

Selon des sources concordantes, son arrestation est relative à sa condamnation à 4 ans de prison ferme pour usurpation de qualité par le Tribunal de Paix de Ngaliema.

Et ce, dans le cadre de l’affaire de la dissidence au regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) et du parti politique AFDC, dont se disputaient le ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Ilunga Nkulu Nene et son groupe, resté au FCC, et le groupe du Sénateur Modeste Bahati Lukwebo, exclu en 2019 du FCC de Joseph Kabila.

Ce, suite à l’alignement de sa candidature au poste de Président du bureau du Sénat contre le candidat officiel du FCC choisi par l’ancien président de la République Joseph Kabila.