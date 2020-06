Déconfinement : le PPRD annonce la reprise des activités du parti à travers toutes les fédérations

Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire Permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), a présidé, mardi 2 juin dernier, une réunion du Comité exécutif national de son parti pour la première fois depuis le début de la pandémie du Covid-19.

Dans son speech, Ramazani Shadary a appelé ses camarades du parti au respect strict des mesures sanitaires prises par l’OMS et les autorités publiques de la RDC, le secrétaire permanent de la formation politique de Joseph Kabila, a au cours de cette réunion, annoncé la reprise des activités du parti à travers toutes les fédérations mais toujours dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19.

Le numéro 2 du PPRD a par la suite, fait à l’intention des exécutifs nationaux plusieurs points d’information. De la situation sanitaire actuelle au pays et la menace réelle de la pandémie à coronavirus aux questions politiques et judiciaires du moment, en passant par la situation socio- économique du pays, il a partagé sans détour toutes les informations avec l’exécutif national du parti comme les statuts l’exigent.

Le tout puissant Shadary a exhorté ses camarades à la cohésion interne et nationale avant d’insister sur la nécessité de sensibiliser la population sur les mesures préventives contre le coronavirus et l’épidémie d’Ebola qui est réapparue dans la province de l’Equateur. Un survol sur l’état de la coalition au pouvoir a été fait avec l’expression de l’attachement du PPRD et du FCC à cette coalition pour l’intérêt général, malgré les hauts et les bas qui ne manquent jamais dans toute situation de coalition à travers l’histoire des sciences politiques et du monde entier.