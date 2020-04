Décès de l’oncle du Président : « le PPRD gardent en souvenir de Mgr Mulumba son sens élevé d’écoute et de concession » (Shadary)

Le secrétaire général de la formation politique de Joseph Kabila le PPRD, a adressé ses condoléances au président Félix Tshisekedi qui a perdu son oncle et Chef de sa maison civile, à la personne de Mgr Gérard Mulumba.

« Son Excellence monsieur le Président Félix Tshisekedi, au nom de tous les cadres et militants du PPRD et au mien propre, je tiens à vous présenter mes condoléances les plus émues, avec l’assurance de mes prières », a écrit Emmanuel Ramaza secrétaire permanent du PPRD.

Le numéro 2 du parti de Joseph Kabila dit avoir été marqué par le côté réceptif qui a caractérisé l’illustre disparu. « Je garde en souvenir du feu Mgr Gérard MULUMBA son sens élevé d’écoute et de concession », a-t-il témoigné.

Mgr Gerard Mulumba fût, durant 28 ans, évêque du diocèse de Mweka (Kasaï) avant d’être élevé au rang d’évêque émérite. Le frère du feu d’Etienne Tshisekedi est décédé à l’âge de 81 mercredi 15 avril dernier à Kinshasa des suites de la pandémie de Coronavirus.