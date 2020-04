Décès à Abidjan de la célèbre chorégraphe ivoirienne Marie-Rose Guiraud à 76 ans

La célèbre chorégraphe et danseuse ivoirienne Marie-Rose Guiraud est décédée lundi à Abidjan à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie, a appris APA auprès de ses proches. Son état de santé s’était dégradé quelques temps, et elle avait été évacuée dans un établissement sanitaire privé de la capitale économique ivoirienne, a dit à APA Seydou Koné, l’attaché de presse de l’Ecole de danse et d’échanges culturels (EDEC) fondée par la défunte.

Danseuse et chorégraphe de renom, Marie-Rose Guiraud est une artiste de renommée internationale qui a fait les beaux jours de la danse africaine et contemporaine.

Née en 1944 à Kouibly dans l’extrême ouest ivoirien, Marie-Rose Guiraud a débuté sa carrière artistique de danseuse traditionnelle africaine depuis son enfance.