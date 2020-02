De retour en Afrique du Sud, Miss Univers « inspire » les jeunes Noires

Ses cheveux crépus courts et son discours féministe font mouche en Afrique du Sud: jeudi, des centaines de jeunes ont acclamé la nouvelle Miss Univers, Zozibini Tunzi, qui a paradé de retour dans son pays, saluant en elle une source d' »inspiration » pour les jeunes filles noires.

Zozibini Tunzi, coupe naturelle, boucles d’oreilles bleu roi, robe aux imprimés africains flanquée d’une écharpe « Miss Univers », a salué, tout sourire depuis un bus à impériale, les badauds lors d’un tour d’honneur dans la capitale économique Johannesburg.

« Elle accepte et vénère ses cheveux naturels et on veut que nos enfants fassent de même », a expliqué une coiffeuse, Millicent Manyike, 28 ans, venue admirer la jeune femme couronnée en décembre aux Etats-Unis.

« Il est important pour nous les filles noires d’avoir une représentation de notre identité », a salué une étudiante de 18 ans, Lebogang Petje. « Elle est une inspiration. Je suis fière de voir une Miss Univers aussi naturelle », a-t-elle ajouté.

Après une tournée aux Etats-Unis et en Indonésie notamment, Zozibini Tunzi est rentrée ce week-end en Afrique du Sud. « Je ne savais pas que je serai Miss Univers parce que je ne pensais pas que ce soit possible pour une personne comme moi », a-t-elle expliqué, en référence à sa couleur de peau et ses cheveux courts.

« Je veux rassurer les gens. Ces cheveux sont aussi beaux que n’importe quels autres cheveux (…). Je veux que cela cesse de ne pas être normal ».

