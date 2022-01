Dakar Terminal obtient la labellisation Green Terminal

La filiale sénégalaise de Bolloré Ports et opérateur du terminal roulier El Hadji Malick Sy du port autonome de Dakar a obtenu le label Green Terminal.La labellisation de Dakar Terminal fait suite à l’audit mené le 23 décembre 2021 par Bureau Veritas. Dakar Terminal est ainsi la cinquième concession portuaire à obtenir ce label en reconnaissance de ses engagements et des mesures prises pour atténuer l’impact de ses activités sur l’environnement.

« L’audit a été conduit par les experts de Bureau Veritas sur la base des huit piliers du processus de labellisation qui inclut notamment les processus de travail, la construction d’infrastructures conformes aux standards internationaux, l’acquisition d’équipements de manutention plus respectueux de l’environnement ou encore la gestion des déchets et la formation des collaborateurs aux bonnes pratiques liées aux enjeux environnementaux », rapporte l’entreprise dans un communiqué de presse.

Le document souligne que depuis plusieurs années, Dakar Terminal travaille au quotidien sur plusieurs axes d’amélioration de sa performance environnementale en particulier l’optimisation de sa consommation de carburant des engins de manutention qui a diminué de 26 % depuis 2019 et la réduction de la congestion urbaine rendue possible par la dématérialisation des documents de transport ainsi que le transfert des véhicules importés vers le port sec de Diamniadio.

L’opérateur s’est également entouré de prestataires qualifiés pour collecter, valoriser et recycler les déchets produits au sein du terminal. Grâce aux différentes initiatives mises en place, la part de valorisation de déchets dangereux et non – dangereux est ainsi passée de 4 % en 2019 à 64 % en 2020.

« L’obtention du label Green Terminal, validée par Bureau Veritas, vient souligner les efforts qui ont été faits à plusieurs niveaux par nos équipes, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, la dématérialisation des documents ainsi que les actions de sensibilisation auprès de nos collaborateurs et sous-traitants. Notre challenge pour l’année 2022 sera de réduire davantage notre empreinte environnementale sur la base de notre scoring actuel et d’atteindre un niveau de performance encore plus élevé », explique Jérôme Beseme, Directeur général de Dakar Terminal.

Le label Green Terminal a été lancé par Bolloré Ports en juin 2021 avec l’objectif de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités en s’appuyant sur une méthodologie validée par Bureau Veritas, l’un des principaux leaders mondiaux des essais, de l’inspection et de la certification, et couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales.