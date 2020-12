Le Député ECiDé Jean-Baptiste Kasekwa a dans tweet, dit que « le chef de l’État, Félix Tshisekedi, devrait plutôt accepter d’avoir trahi les attentes et les aspirations du Peuple congolais. »

Depuis l’adresse de Felix Tshisekedi à la Nation, des voix se lèvent de partout dans le pays. Martin Fayulu et ses proches mettent en cause le message de Tshisekedi. Pour Fayulu et son équipe, ce grand oral est non-événement.

C’est depuis l’élection présidentielle de 2018 que l’opposant Martin Fayulu revendique sa victoire écrasante. Ce leader de Lamuka accuse le président de la République Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila d’avoir volé sa victoire. Il ne réclame que la vérité des urnes.

Constatant une crise au sein des institutions l’actuel chef de l’État avait initié le mois dernier des consultations présidentielles où il a reçu plusieurs couches de la population du pays.

Martin Fayulu, Président de l’ECIDE, coordonnateur de Lamuka et l’un des opposants congolais, avait boudé l’invitation du président en exercice Felix Tshisekedi. Alors que ses collègues et autres gros poissons de l’opposition dont Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ont été consultés.