Covid-19 : Une nouvelle organisation du monde s’impose (universitaire marocain)

Par Hicham Alaoui

La pandémie du Covid-19 aura certainement des conséquences sur les relations internationales, de manière générale, pour la simple raison que ces relations sont basées sur le principe de la mondialisation. Ceci amènera, sans nul doute, à nouvelle organisation du monde.M. Abdelmoughit Benmassoud Tredano, Professeur de science politique et de géopolitique à l’Université Mohammed V de Rabat, a dressé une radioscopie des relations internationales post-Covid-19, ainsi que les premières leçons de la crise du coronavirus.

Selon lui, la crise ne fait que commencer avec l’effondrement des bourses, la chute du prix du pétrole, sur un fond de guerre entre les puissances, et d’autres signaux plus ou moins graves. « Ceci n’est que la partie visible de l’iceberg », a-t-il estimé.

Ainsi, une nouvelle organisation du monde s’impose. D’abord, au niveau individuel, du groupe et de la nation, l’individualisme est censé s’émousser et la solidarité gagner en profondeur, a-t-il souligné.

De même, la notion de l’unicité de l’humain et de son destin commun doit interpeller l’insouciance d’avant. Ceci implique certainement de repenser l’organisation du monde sur tous les plans, dans le sens de moins de mondialisation, plus d’Etat-nation et surtout la réhabilitation de l’Etat providence, a prédit Pr. Tredano, qui fait également fonction de Directeur de la Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales et Président du Centre de Recherche et d’Etudes en Sciences Sociales (CRESS).

Pour lui, une nouvelle organisation du monde doit être envisagée et de nouveaux modes de production et de répartition de richesses doivent être recherchés et appliqués. Autant dire qu’une remise en cause de la mondialisation est plus qu’impérative voire salutaire.