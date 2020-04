Covid-19: Save the Children s’inquiète de la fermeture des écoles en Afrique

L’ONG Save the Children s’inquiète du fait que presque tous les pays ouest et centre africains ont procédé à des fermetures d’écoles et d’universités à l’échelle nationale pour contenir le virus du Covid-19, soulignant que dans ces régions, plus de 120 millions d’enfants et d’étudiants ne sont plus scolarisés. »Bien que la réponse au COVID 19 soit principalement axée sur les systèmes de santé, la pandémie a déjà un impact dévastateur sur les enfants au-delà de l’aspect sanitaire. Pour tenter de contrôler la pandémie COVID 19, les gouvernements ferment des écoles dans le monde entier. Cette situation pourrait encore aggraver la vulnérabilité des enfants marginalisés en Afrique de l’Ouest et du Centre et surtout au Sahel », déplore l’ONG dans un communiqué reçu vendredi à APA.

Save the Children s’inquiète des mécanismes limités mis en place pour s’assurer que les enfants soient en mesure de poursuivre leur apprentissage depuis leur maison. « Leur éducation est interrompue, les enfants n’ont plus de lieu sûr comme une école. Ils deviennent donc plus exposés aux abus, à la négligence, à la violence ou encore à l’exploitation, et sont plus susceptibles, surtout les filles, d’abandonner complètement l’école », poursuit-elle.

Elle souligne que si certains pays sont mieux préparés à offrir un « apprentissage à distance » aux enfants pendant les fermetures d’écoles, les filles et les garçons les plus marginalisés vivant dans les zones rurales ou dans la banlieue des grandes villes auront du mal à accéder à l’enseignement à distance. Il s’agit notamment des enfants issus de ménages à faible revenu, des enfants handicapés et des enfants déjà touchés par des conflits et des crises humanitaires.

Les systèmes éducatifs nationaux de la RDC, du Burkina, du Mali, du Niger ou du nord du Nigeria, cité Save the Children, sont déjà confrontés à des défis considérables en raison du conflit et des déplacements en cours et d’un manque de financement critique. Le COVID-19 exacerbe d’avantage cette situation.

« L’éducation doit être intégrée dans la réponse actuelle à l’épidémie de COVID-19, car l’avenir de millions d’enfants est en jeu. La maladie peut disparaître avec le temps, mais les enfants continueront à en subir les conséquences pour le reste de leur vie », a déclaré Philippe Adapoe, Directeur Régional de Save the Children pour la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

« Gérer la crise sanitaire et contenir le virus doit bien sûr être une priorité, mais il faut aussi veiller à ce que les enfants puissent poursuivre leur éducation depuis chez eux. Jusqu’à présent, des mécanismes limités ont été mis en place pour assurer la continuité de l’éducation des enfants à la maison. C’est un défi que les gouvernements devront relever, avec l’aide de la communauté internationale. Si nous reléguons cette continuité de l’éducation au second plan, de nombreux enfants, en particulier les filles, risquent d’abandonner l’école. Ebola, même s’il s’agit d’une épidémie différente, devrait nous servir de leçon », conclut-il.

