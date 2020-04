Covid-19: reprises des activités au Ghana après le déconfinement

Après la levée des restrictions imposées il y a trois semaines pour limiter la propagation du coronavirus, les activités commerciales ont repris à Kumasi, Accra, Tema et Kasoa a Les rues autrefois désertes, les centres commerciaux, les parcs à camions, les places de marché, les banques et autres ont repris vie alors que de nombreuses personnes, notamment des commerçants, des mécaniciens, des chauffeurs et des employés du secteur public, sont retournés à leurs activités.

Le président Nana Addo Akufo a annoncé dimanche que la restriction serait levée lundi et que les agences de sécurité avaient été autorisées à quitter les rues pour permettre la libre circulation des biens et des services dans ces zones.

Les embouteillages sont de retour à Accra. Et les grandes artères dés grandes villes sont prises d’assaut par les conducteurs.

Cependant, les médecins ont averti le public de maintenir les gestes barrière afin de contenir la propagation de la maladie.

Depuis le début de l’épidémie, le Ghana a enregistré 1042 cas confirmés de Covid-19 avec neuf décès.