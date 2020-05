Covid-19: remise du premier lot des matériels médicaux de la Russie au ministère de la Santé

L'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, Alexey Sentebov, a remis lundi, au ministre congolais de la Santé publique, un premier lot de matériels médicaux dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et pour le renforcement de la riposte contre les maladies infectieuses. Le diplomate russe a indiqué que ce premier lot de matériels médicaux de son gouvernement est constitué de plus de 28.000 unités de consommables de laboratoire et plus de 8.000 unités d'équipements de protection individuelle. Il s'agit de combinaisons de protection, de respirateurs, de masques complets réutilisables, de filtres, de gants et autres. Il a souligné que la remise de ces matériels médicaux est l'aboutissement de la coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays, rappelant qu'en marge du premier sommet historique Russie-Afrique en octobre dernier à Sotchi, la Cheffe du service fédéral pour le contrôle de la protection et du bien-être des consommateurs, Mme Anna Popova, et le ministre congolais de la Santé, Dr Eteni Longondo, avaient signé un accord de coopération dans le domaine de l'épidémiologie, la prévention des maladies infectieuses et de la surveillance des infections dangereuses. Le gouvernement russe, a-t-il dit, a réservé un financement de plus de 6 millions de dollars américains pour ces activités. Il espère voir dans les prochains jours un autre accord dit « administratif » puisse être signé entre les deux ministères dans le but de renforcer cette coopération surtout dans la lutte contre le Covid-19. Le diplomate a fait observer que les virologues russes ont visité la RDC à plusieurs reprises et rencontré des spécialistes locaux. Ils ont examiné d'une manière approfondie les besoins sanitaires de la RDC. Pour Alexey Sentebov, le choix de la RDC se justifie par le fait que ce pays a été parmi le premier pays en Afrique où la Russie a envoyé les matériels de protection pour la riposte contre le Covid-19. De son coté, le ministre congolais de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, qui a remercié la Fédération de Russie pour l'attention accordée aux problèmes de la RDC, a exprimé un sentiment de satisfaction quant à la réception de ce premier lot de matériels médicaux qui augure une nouvelle ère de coopération dans le domaine de la santé.

Il a indiqué que ce lot est le début de la réalisation de l’accord signé en 2019 entre les deux pays lors du Sommet Russie-Afrique à Sotchi

Il a exprimé le vœu de voir continuer cette coopération ou collaboration pour que la Russie puisse continuer à nous aider.

Face à la montée de contamination du Covid-19 dans le pays. Pl a rappelé que cet type de coopération va aider le peuple congolais, soulignant que ce dernier doit d’abord lui-même se protéger en observant de manière scrupuleuse les mesures d’hygiène (distanciation sociale, lavage des mains).

« Nous assistons à l’heure actuelle à l’augmentation du nombre des cas qui s’élève chaque jour. Hier, nous étions à 15-20 cas mais aujourd’hui on passe de 40-50 cas. Nous atteignons une phase où la contamination se trouve dans la communauté », a-t-il dit.

Il a profité de cette occasion, pour lancer un appel pressant à la population d’observer des mesures d’hygiène et aussi de porter le masque qui devient obligatoire. Il a assuré que le gouvernement fournit des efforts pour avoir plus des masques afin de pouvoir distribuer au plus démunis.

La cérémonie de remise de ces matériels a eu lieu à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), en présence de l’Envoyé spécial du Chef de l’État, du secrétaire général à la santé, du secrétaire technique du Comité multisectoriel à la riposte contre le Covid-19, le Dr Jean-Jacques Muyembe.

Le Dr Muyembe qui a remercié la Fédération de Russie pour ce geste combien louable et salué la coopération scientifique, a déclaré que ces matériels arrivent au bon moment car, a-t-il dit, « on ne peut gagner le Covid-19 seul. C’est une bataille où il faut avoir beaucoup de partenaires ».

« Tous ces matériels sont vraiment nécessaires et nous en avons besoin. Pour le moment, il n’y a que l’INRB qui le fait et nous nous battons pour décentraliser et avoir plus de centres de diagnostic même en provinces. L’autre défi est la logistique. On ne peut gagner une guerre sans la logistique et ceci est un point faible pour nous », a-t-il ajouté, avant de souligner que tout ce que vous avez promis et tout ce que vous faites, c’est une marque de solidarité que nous apprécions beaucoup et nous espérons continuer à collaborer surtout en ce qui concerne la recherche et la surveillance.

