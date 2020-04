Covid-19: recul de la croissance en Afrique Subsaharienne entre «-2 et -5% en 2020» (BM)

L’Afrique Subsaharienne devrait, face à l’impact économique du Covid-19, connaître un recul de la croissance dans « une fourchette entre -2 et -5% en 2020 » contre 2,4% en 2019, selon Albert Zeufack, économiste en chef de la Banque mondiale pour la Région Afrique.M. Zeufack qui, dans une interview de l’institution, répondait à des questions d’internautes, a déclaré « qu’à cause du virus Corona (Covid-19), la croissance en Afrique Subsaharienne va baisser de 2,4% en 2019 à une fourchette entre -2 et -5% en 2020 ».

La pandémie de Covid-19 qui plonge l’Afrique subsaharienne dans sa première récession depuis 25 ans, aura aussi un impact sur le bien-être social, a dit M. Zeufack, soulignant que le rapport de la banque montre que « le bien-être des individus en Afrique Subsaharienne pourra baisser de 7% ».

« Quand nous parlons de bien-être, il s’agit des baisses de consommation et des baisses de revenus que les individus en Afrique, actuellement confinés et qui ne sortent pas vont subir », ajoute-t-il, insistant que cet « impact sera très négatif ».

Selon les hypothèses de la Banque mondiale, si l’hypothèse catastrophe d’une crise Covid-19 continue jusqu’en 2021, les pertes de bien-être pourraient se chiffrer à plus de 10% et pire, s’il n’y a pas de commerce intra-africain, les pertes en bien-être social peuvent excéder 14%.

Pour les grandes économies que sont les moteurs de la croissance en Afrique, entre autres, l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Angola, qui représentent 60% du PIB de la Région, M. Zeufack a fait savoir qu’elles vont être « gravement touchées » par cette pandémie.

En outre, dira-t-il, la croissance dans ces trois pays risque d’être « négative ou être autour de -7 à -8%», alors que la moyenne de baisse de croissance pour 2020 indique -2%. Cela s’explique par une croissance timide avant la crise et leur dépendance du pétrole et des minerais.

