Covid-19 : Nouvelle prorogation du couvre-feu en G/Bissau

Le président de la République, Umaro Sissoco Embaló, a annoncé dimanche dans un communiqué la prorogation pour deux semaines supplémentaires de l’état d’urgence, en vigueur depuis le 28 mars.La nouvelle mesure prend effet à partir de ce lundi 27 avril à 00h00 jusqu’au 11 mai à minuit.

« Je viens encore une fois vous annoncer qu’après plusieurs réflexions, et ayant analysé le rapport de la commission interministérielle de prévention et lutte contre le COVID-19, j’ai pris la décision de proroger pour la deuxième fois la période de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national », a déclaré le chef de l’Etat.

Umaro Sissoco Embalo a justifié dans son décret présidentiel n ° 09/2020 la prorogation de l’état d’urgence, par la situation persistante qui prévaut dans le pays à cause de la pandémie du Covid-19.

« Pour que les efforts et sacrifices collectifs consentis ces 30 derniers jours continuent à avoir les effets escomptés, nous devons continuer à adopter un certain nombre de mesures strictement nécessaires à la prévention et au combat au Covid-19 », indique le document remis à la presse.

Cette mesure intervient au moment où la Guinée-Bissau enregistre son premier décès de Covid-19.

L’annonce a été faite dimanche par Tumane Balde porte-parole du Centre des opérations d’urgence, dans le cadre du point de presse quotidien sur la situation épidémiologique liée à la pandémie en Guinée-Bissau.

data-ad-slot="2140806877">