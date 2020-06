Covid-19 : MEDI1 TV sensibilise l’Afrique du nord via Facebook

La chaîne marocaine d’informations en continu s’est récemment associée au célèbre réseau social pour diffuser une émission spéciale traitant de la lutte contre le nouveau coronavirus dans les pays du Maghreb.Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître : « cette première collaboration entre Facebook et une chaîne de télévision dans le monde arabe a connu un franc succès en générant dans sa globalité environ 5 millions de vues à ce jour, et plus de 10 millions de personnes touchées sur Facebook », se félicite MEDI1 TV dans un communiqué reçu ce jeudi à APA.

Ce média audiovisuel rapporte que « la participation des publics qui ont suivi en direct cette émission était considérable, frôlant les 100.000 interactions, avec 4000 questions et commentaires postés, et plusieurs dizaines de milliers de votes dans le cadre des sondages proposés pendant le déroulement de ladite émission ».

L’objectif de cette production, selon MEDI1 TV, est d’« aider les citoyens à comprendre la crise au-delà des frontières nationales ».

Diffusée à partir des studios de la télévision à Tanger (Maroc), cette émission de 90 minutes a traité trois thématiques. Il s’agit de la situation de l’épidémie de Covid-19 dans la région du Maghreb, des risques de désinformation et l’importance de lutter contre les fake news, et des principaux défis économiques face à cette crise sanitaire et les plans de relance associés.

Produite au format Town Hall, cette émission a aussi permis « de répondre aux questions posées directement par les téléspectateurs et internautes sur Facebook et Instagram et de suivre leurs réactions sur ces réseaux sociaux ».

À en croire MEDI1 TV, ce partenariat qui était une première sur Facebook, « est une expérience unique pour toute la rédaction (ayant participé à) la production d’une émission d’information crédible et appréciée par des millions de téléspectateurs ».

Au cours de cette émission interactive, Fares Akkad, le Directeur des partenariats médias de Facebook et Instagram pour les marchés émergents, a souligné l’engagement du réseau social créé par Mark Zuckerberg dans la lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation.

« Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, notre priorité est de nous assurer que les citoyens puissent accéder à des informations justes et fiables sur nos plateformes. À ce jour, nous avons orienté plus de 2 milliards de personnes vers des ressources spécialisées des autorités sanitaires via notre centre d’information Covid-19 et de pop-ups éducatifs sur Facebook et Instagram », a notamment renseigné M. Akkad.

Poursuivant, il a fait savoir que pour soutenir le journalisme de qualité dans la région, « Facebook a consacré 750.000 dollars (435,8 milliards F CFA), à travers son initiative FJP (Facebook Journalism Program), pour le financement et la formation des médias du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord, les aidant ainsi à mieux gérer l’impact (de la) Covid-19 ».

Enfin, note MEDI1 TV, « le succès de cette collaboration a été possible grâce aux support et soutien de Facebook, à travers l’accès à toute l’expertise nécessaire pour mieux préparer le volet numérique de cette émission spéciale dans un délai très court ».