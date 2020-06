Covid-19/Maroc : Allègement des mesures de confinement à partir du 24 juin

Les autorités publiques marocaines ont annoncé un assouplissement des mesures de confinement à partir du 24 juin.Selon un communiqué conjoint des ministères de l’intérieur et de la santé, ces mesures concernent la majorité des régions du Royaume à l’exception des préfectures et provinces de Tanger-Assilah, Larache et Kénitra (nord) et Marrakech (sud).

Il a également été décidé de passer à la deuxième phase du plan d’allègement en tenant compte du développement de la situation épidémiologique dans le Royaume, relève la même source.

Ces décisions interviennent sur la base des résultats du suivi quotidien de la mise en oeuvre de la première phase du « plan d’allègement du confinement sanitaire » et après que les comités de veille et de suivi aient réalisé une évaluation minutieuse des mesures à exécuter et des conditions et critères sanitaires qui doivent être réunis, explique le communiqué.

La zone d’allègement n°1 signifie que les déplacements non sont soumis à la présentation de l’autorisation exceptionnelle de circulation dans le territoire de la province ou la préfecture, la reprise des transports en commun urbains avec un taux d’exploitation de la capacité de 50% maximum et la circulation dans le territoire de la région d’habitation non soumis à la présentation d’autorisation.

Il s’agit également de la réouverture des salons de coiffure et de beauté, avec un taux d’exploitation de la capacité de 50% maximum, la réouverture des espaces publics à ciel ouvert et la reprise des activités sportives individuelles en plein air.

Toutes les autres restrictions sont restées en vigueur à savoir l’interdiction des rassemblements et réunions.

Par ailleurs, depuis le 11 juin et sur tout le territoire national, il y avait eu les assouplissements qui concernent la reprise des activités économiques à l’échelle nationale englobant les industries, les commerces, l’artisanat, les activités de proximité et les petits métiers, le commerce de proximité, les professions libérales et assimilées les marchés hebdomadaires

Par contre, les cafés et restaurants, les hammams, les salles de cinéma et théatres, demeurent exclues des réouvertures.

Le 9 juin courant, le gouvernement marocain a prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 l’état d’urgence sanitaire en vigueur dans le royaume depuis le 20 mars dernier.

Pour rappel, le Maroc a enregistré ce samedi 226 nouvelles contaminations au coronavirus, portant le bilan à 9839 cas confirmés, dont 213 décès et 8223 patients entièrement guéris.