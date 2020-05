COVID-19: l’UE consacre un soutien financier à l’administration pénitentiaire marocaine

En réponse à la crise sanitaire liée au COVID-19, l’Union européenne (UE) réaffirme sa solidarité envers le Maroc, en allouant une partie des fonds prévus dans son programme d’appui à la réforme de la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion pour faire face aux conséquences de cette crise dans les établissements pénitenciers au Maroc.Cet appui se concrétisera à travers la mise à disposition d’un fonds de 2 millions de dirhams (1 euro = 10,7 DH) pour l’acquisition de matériel sanitaire pour lutter contre la propagation du virus dans les établissements pénitentiaires, indique un communiqué de la délégation de l’UE au Maroc, parvenu à APA.

Ce matériel vise à garantir la protection et la prévention de la contamination au COVID 19 aux fonctionnaires pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions et de préserver les bonnes conditions sanitaires des détenus.

Le programme vise l’accompagnement de l’administration pénitentiaire à la mise en place de sa nouvelle stratégie et de sa prise en charge de ses nouvelles prérogatives qui a pour objectifs principaux la modernisation de la gouvernance du système pénitentiaire et le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des acteurs ; et la mise en place des politiques de réinsertion sociale des détenus et de prévention de la récidive et de dynamiser la coopération et renforcer l’impact la société civile et les institutions des droits de l’Homme.