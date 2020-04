Covid-19 : Lubumbashi, le gouverneur proclame un nouveau confinement

Suite à l’apparition d’un cas de Coronavirus à Lubumbashi depuis vendredi 24 avril dernier, le gouverneur du Haut-Katanga a proclamé le confinement d’un jour ce mardi 28 avril 2020.

Jacques Kyabula Katwe, vient de proclamer un état de confinement d’un jour pour la capitale provinciale du Haut-Katanga à partir de mardi 28 avril prochain.

Efin de permettre de retrouver les personnes ayant été en contact avec le « patient zéro lushois »; un homme de 58 ans en provenance de Nairobi ayant franchi la frontière par Kasumbalesa.



A ce sujet cette ville frontalière avec la Zambie sera soumise aux mêmes consignes de confinement dès le mercredi 29 avril 2020 et toujours pour une journée et pour les mêmes raisons.Selon le gouverneur, qui a renouvelé ses appels au respect de consignes sanitaires, « A ce jour, 21 personnes ont été identifiées tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver toute la chaîne. Ceux qui ont été retrouvés sont déjà en quarantaine et le patient lui-même soigné au centre d’isolement de Luano.» .