Covid-19: l’Ordre des médecins ivoiriens appelle au renforcement des moyens de protection du corps médical

Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Côte d’Ivoire a encouragé dans un communiqué transmis, mardi à APA, le ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique, « à mettre un accent particulier» sur la protection du personnel soignant qui s’occupe de la prise en charge des patients du Covid-19 dans le pays. « Eu égard aux risques liés à l’exposition des personnels soignants, l’Ordre national des médecins de Côte d’Ivoire, tout en reconnaissant les efforts du ministère de la Santé et de l’hygiène publique, l’encourage à mettre un accent particulier sur les moyens de protection de ces personnels», a souhaité Dr Aka Kroo Florent, le président de cet Ordre.

Auparavant, il a félicité les médecins ivoiriens pour leur dévouement et l’abnégation dont ils font preuve tant dans l’application des mesures de sécurité édictées par les autorités sanitaires que dans la prise en charge des patients.

La semaine dernière, la plateforme des syndicats de la santé et syndicats associés de Côte d’Ivoire s’était inquiété d’une contamination «à grande échelle» des agents de la santé au Covid-19, estimant que ceux-ci sont «sans matériels de travail, ni équipements de protection individuelle». La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 626 cas de maladie à Covid-19 avec six décès et 89 guéris.