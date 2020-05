Covid-19: l’heure est grave, 7 nouveaux cas confirmés positifs au Nord-Kivu

Sept nouvelles personnes ont été testées positives au Coronavirus dans la province du Nord-Kivu, a annoncé, le lundi 18 mai dernier le ministre provincial de la santé du Nord-Kivu, le Dr Moïse Kanyere.

Parmi les personnes contaminées, il s’agit notamment de 3 cas notifiés dans la zone de santé de Goma, 3 dans la zone de santé de Karisimbi et 1 autre dans la zone de santé de Nyiragongo.

Ces personnes ont été contaminées localement dans la seule ville de Goma, a indiqué le ministre de la santé. Elles étaient en contact avec un cas confirmé, venu récemment de la Tanzanie et qui est suivi par les agents de santé. « L’heure est grave », a estimé le ministre provincial de la santé, qui redoute une plus grande contamination de personnes dans la ville de Goma et ses environs.

« Hier nous parlions d’une contamination importée, aujourd’hui nous devons savoir que l’heure est grave, très grave même parce qu’il s’agit déjà d’une contamination locale. Ce sont des personnes qui étaient suivies par nos services mais qui vivaient dans leurs familles. Elles ont malheureusement été dans certaines réunions, dans des cultes et il y a ceux qui étaient dans des deuils. Il est possible que nous ayons beaucoup de cas contacts. Visiblement, nous serons obligés de prendre des mesures importantes pour couper la chaîne de contamination…», a déclaré Dr Moïse Kanyere ministre provincial de la santé publique.

Pour rappel, ces 7 cas s’ajoutent aux 3 anciens cas testés positifs dernièrement et quelques semaines après les 5 premiers cas déclarés guéris. Ce qui fait un cumul de 15 cas au Nord-Kivu.