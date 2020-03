Covid-19 : les vols internationaux suspendues jusqu’en mai en Afrique du Sud

En situation financière difficile, la compagnie aérienne South African Airways (SAA) a annoncé vendredi la suspension de tous ses vols internationaux jusqu’en fin mai, invoquant la faible demande mondiale de ses services en raison de la pandémie de Covid-19.Cela signifie que la SAA ne rendra que des services intérieurs entre Johannesburg et Le Cap, a déclaré la compagnie aérienne.

Dimanche, le président Cyril Ramaphosa a interdit l’entrée en Afrique du Sud aux personnes originaires de pays à haut risque touchés par le coronavirus.

« Pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie, et dans le meilleur intérêt de notre équipage, de nos passagers et du public, nous avons décidé de suspendre tous les vols internationaux jusqu’au 31 mai 2020 », a déclaré vendredi la Directrice générale par intérim de SAA, Zuks Ramasia.

Et d’ajouter : « il est de notre responsabilité à tous, et pas seulement au gouvernement, d’endiguer la transmission du virus – en particulier parce que nous opérons dans les régions à haut risque » en l’occurrence l’Italie, l’Iran, la Corée du Sud, l’Espagne, l’Allemagne, l’es États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine, premier épicentre du virus.

Les visas de ces pays ont été annulés et les visas précédemment approuvés ont été révoqués, a déclaré M. Ramaphosa.