Covid-19 : les établissements scolaires et universitaires togolais fermés

Tous les établissements scolaires et universitaires du Togo sont fermés à compter de ce vendredi 20 mars et ce, jusqu’à nouvel ordre à cause de l’épidémie du Covid-19 dans un communiqué parvenu à APA.La décision concernant l’Université de Lomé a été annoncée la premier lieu en début de soirée. « En raison de la promiscuité aggravée, notamment remarquable dans les amphithéâtres et salles de cours où les effectifs sont très largement au-delà de la limite indiquée, le Président de l’Université de Lomé porte à la connaissance de la communauté universitaire et des usagers de son campus que l’institution ferme ses portes pour compter du vendredi 20 mars jusqu’à nouvel ordre », rapportait le communiqué signé du Président de l’Université de Lomé, Prof Dodzi Kokoroko.

Les choses sont allées très vite et à peine quelques heures plus tard, la décision concernant la fermeture de toutes les autres écoles est tombée. Tous les établissements scolaires et universitaires et tous les centres de formation professionnelle tous ordres confondus (publics, privés laïcs et confessionnels) sont « fermés à compter du vendredi 20 mars 2020 à 17 heures 30 sur l’ensemble du territoire national jusqu’à nouvel ordre », a annoncé un communiqué interministériel signé des trois ministres en charge de l’éducation au Togo, ceux de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des Enseignements primaire et secondaire, et de l’Enseignement technique, de la formation et de l’insertion professionnelles.

Ces décisions se justifient, selon les autorités, par « le souci de préserver la santé de la population » et sont consécutives aux « mesures urgentes » prises par le gouvernement le 16 mars dernier, notamment l’interdiction de tout regroupement au-delà de cent (100) personnes.

Au Togo, faut-il le rappeler, ce sont en tout neuf (09) cas de contamination au covid-19 qui sont officiellement confirmés dont un, le premier, « totalement guéri ».