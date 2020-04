Covid-19: les Émirats arabes unis appuient la Mauritanie

Les Émirats arabes unis ont convoyé 18 tonnes de matériels médicaux et de vivres à la Mauritanie destinés à lutter contre la propagation du coronavirus, a constaté APA lundi à Nouakchott.Ce don permettra d’équiper 10.000 membres des personnels de santé impliqués dans la lutte contre le Covid-19 en Mauritanie.

Le don comprend des respirateurs et des équipements de protection. Il a été réceptionné à l’aéroport international de Nouakchott Oummoutounsi par le ministre de la Santé mauritanien, Mohamed Nedhirou Hamed.

Dans son intervention, M. Hamed a rappelé que son pays a réussi à remporter la première phase de la lutte contre le coronavirus avec le rétablissement de six personnes atteintes du virus du Covid-19 et un seul décès sur les sept cas que comptaient la Mauritanie.

Il a toutefois mis en garde la population contre tout relâchement, expliquant que le danger demeure présent dès lors que les pays voisins connaissent toujours une situation épidémiologique de plus en plus difficile.

Le ministre a appelé les citoyens à redoubler de vigilance et à respecter les gestes barrières comme la distanciation et l’usage des produits hydro alcooliques et des masques.

Il a, dans le même cadre, exhorté la population à alerter les autorités sur d’éventuelles personnes qui entreraient en territoire mauritanien en provenance des pays voisins alors que les frontières terrestres du pays sont fermées.

