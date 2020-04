Covid-19 : les congolais bloqués à l’étranger appelés à s’enregistrer auprès de leurs missions diplomatiques

L’ambassade de la RDC à Bruxelles demande aux congolais bloqués en Belgique, dans le cadre de lutte contre la propagation du Coronavirus, de se faire enregistrer en vue de leur rapatriement.

Certaines ambassades de la RDC commencent à organiser le retour prochain des Congolais bloqués à l’étranger à la suite de la fermeture de ses frontières, ordonnée par le Chef de l’État Félix Tshisekedi dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

Dans un communiqué publié mercredi 8 mars à Bruxelles, et dont la copie est parvenue à notre rédaction, l’ambassade précise que les concernés sont ceux qui sont en séjour ou de passage en Belgique, Pays Bas et Luxembourg et qui n’y résident pas. Ils doivent être détenteurs d’un titre de voyage retour.

La même demande d’enregistrement concerne aussi les Congolais en visite ou en transit au Rwanda. Eux, ils doivent se faire enregistrer à l’ambassade de la RDC à Kigali.