Covid-19 : le Sénégal à l’épreuve de la circulation clandestine interurbaine

L’interdiction du transport interurbain pour éviter la propagation du nouveau coronavirus est loin d’être respectée au Sénégal, déplorent les autorités.Ce lundi, le ministère de la Santé a enregistré 64 nouvelles contaminations dont 50 cas contacts et 14 communautaires. Un premier patient a été recensé dans la région de Sédhiou (sud).

Selon Libération, ce sujet a circulé entre Louga (centre-nord) et Dakar, avant de rallier Sédhiou « il y’a de cela cinq jours », confirmant ainsi « l’existence d’une mafia dans les transports » inter-régionaux pourtant interdits par un arrêté ministériel.

C’est une « problématique », affirme le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), intervenant à la suite de la lecture du point Covid-19 du jour par la directrice de la Santé, pour donner des éclairages sur la prise en charge de la pandémie au Sénégal.

Pour lui, amener les contrevenants à respecter la mesure de non circulation d’une région à une autre « est une question fondamentale si on veut arriver à préserver certaines régions, et arriver aussi à limiter les cas communautaires ».

Déjà, 31 sur les 78 districts sanitaires du pays sont touchés, soit un total de « 11 régions » administratives sur seize. La capitale Dakar et la cité religieuse de Touba restent toutefois les principaux foyers du Covid-19. Elles concentrent à elles seules plus des deux tiers des cas dont 442 sont sous traitement ce lundi.

Par ailleurs, les médias rapportent que beaucoup de cas communautaires de ces derniers jours ont fait de longs trajets clandestinement avant d’être diagnostiqués positifs à la maladie. Selon certains témoignages, des transporteurs continuent de convoyer sur des pistes non conventionnelles des personnes, moyennant de fortes sommes.

